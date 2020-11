Records de douceur en Alsace pour un mois de novembre

Les températures sont très clémentes ce lundi 2 novembre en Alsace. Des records pourraient bien tomber cet après-midi, indiquent les prévisionnistes de Météo suivi Alsace. Des records "vieux de plus de 90 ans". A 12h30, il faisait déjà 20,3 degrés à Strasbourg-Entzheim. A 13h, 22° C ont été observés à Colmar-Meyenheim. Les maximales devraient afficher 21 à 23° C dans la région : des valeurs dignes d'un début juin.

Dans la nuit du dimanche 1er au mardi 2 novembre, de nombreux records tombés. Il a fait au plus frais 16,6° C à Strasbourg-Entzheim dimanche. Une valeur inédite en novembre battant un record vieux de 96 ans (14,3° C le 2 novembre 1924). Plus généralement, les températures étaient situées en Alsace entre 14 à 17° C : des relevés dignes d'une nuit d'été.

