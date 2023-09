Records de températures battus pour un mois de septembre en Charente-Maritime et en Charente

Parole de prévisionnistes : 10 records de chaleur ont été battus ce lundi 4 septembre 2023 pour un mois de septembre en Charente-Maritime et en Charente. La température la plus élevée a été enregistrée à La Couronne en Charente : 37,7 degrés soit un degré de plus que le 12 septembre 2022, date du précédant record. Pour la Charente-Maritime, c'est à Nuaillé-sur-Boutonne qu'il a fait le plus chaud ce lundi. 36,8 degrés contre 35,9 degrés en septembre 2020.

La ville de La Rochelle n'a pas échappé à cette vague de chaleur. Selon les mesures effectuées à 17 heures, il a fait 34,5 degrés. Le précédent record remontait au 7 septembre 2021 avec 34,4 degrés. Un record est également tombé à Cognac. Il a fait 36,5 degrés à 17 heures. Contre 36,4 degrés pour le précédent record le 17 septembre... 1945 !