Record de température et arbres en fleurs en Dordogne pour la Saint-Sylvestre

17,4 degrés à Thenon un premier janvier, c'est du jamais vu selon Météo France. Le jour de l'An a été exceptionnellement doux, en Dordogne comme ailleurs en France, avec des températures nocturnes notamment très au-dessus des normales de saison. A Mouleydier, un promeneur a même pris en photo un Prunus en fleurs, le samedi 31 décembre, qu'il a envoyé à France Bleu Périgord.

ⓘ Publicité

La fin d'une année hors normes en termes de météorologie, note Thomas Beauquesne, prévisionniste de Météo France à Bordeaux : "Ce qui est remarquable c'est que les années les plus chaudes sont dans les années les plus récentes, le précédent record était en 2020".

14,5 degrés de moyenne annuelle en Dordogne

Avec 14,5 degrés de moyenne annuelle, 2022 a été 1,6 degré au-dessus des normales de saison. Et le déficit pluviométrique est "important", tout au long de l'année et "jusqu'actuellement, c'est une période de recharge en automne et hiver et là on est en train d'accentuer le déficit d'année en année".

Pour les jours à venir, et jusqu'à la mi-janvier, le thermomètre devrait baisser un peu mais la température restera quand même au-dessus des normales saisonnières