Records de températures : plus de 26 degrés à Belvès dans le sud de la Dordogne

Neuf jours après le début du printemps, c'est presque l'été qui semble débuté en Dordogne. Il a fait très chaud dans le département mercredi 29 mars. Selon Météo France, les températures ont atteint 24,6 degrés à Périgueux, mais le record de 2005 (25,7 degrés) n'a pas été battu. Même constat à Bergerac où elles étaient de 24,7 degrés.

Le record de 1990 dépassé

Mais des records sont tombés. A Belvès, dans le Périgord Noir, il a fait 26,6 degrés. Ce n'était jamais arrivé à cette période depuis que l'on relève les températures. Le précédent record était de 26,3 degrés le 21 mars 1990. Le commune de Thenon a aussi eu le droit à un record décadaire (sur dix ans) avec 24,9 degrés.

Tous en terrasse

La météo idéale pour aller boire un verre en terrasse. A Belvès, le restaurant "Le Printemps de Mets" dit avoir eu quinze personnes venus se restaurer mercredi midi, tous à l'extérieur. "Il fait super bon, on est tous en t-shirt", s'amuse Christelle, la cuisinière. Elle a surtout vendu des salades et note que ces jours sous le soleil sont bons pour le chiffre d'affaire de l'établissement : "Nous avons plus de place en extérieur qu'à l'intérieur donc on peut accueillir plus de monde".

Bob, du café de Paris dans le centre-ville, a servi de nombreuses boissons fraîches en terrasse, souvent non-alcoolisées, et quelques bières en fin de journée. Il a même déjà vendu des glaces à la fraises à des enfants pour le goûter.