Rennes : neuvième gelée en avril, un record depuis 1945

Les records de gel s'enchaînent à Rennes (Ille-et-Vilaine) en plein mois d'avril. Après avoir battu samedi 17 avril le record de 1956, il n'y a jamais eu autant de gelées matinales en avril depuis l'ouverture de la station météorologique de Rennes en 1945.

-0,6°C au réveil ce dimanche matin

Ce dimanche 18 avril, Météo Bretagne recense la neuvième gelée matinale du mois. Il a fait -0,6°C au réveil à Rennes, l'herbe était violacée et certains pare-brise étaient couverts de givre.

Cette série record de gelées s'explique par un phénomène rare dans notre région. "Une situation de blocage avec des conditions anticycloniques sur l'Europe du nord notamment entre les îles britanniques et la Finlande, analyse Sébastien Decaux prévisionniste à Météo Bretagne et consultant météo pour France Bleu Armorique. Cet anticyclone diffuse sur notre région une masse d'air frais, et comme les nuits sont étoilées et qu'on a peu de vent, nous avons du rayonnement nocturne qui induit une baisse des températures au petit matin."

Les records les plus récents étaient de six gelées matinales en avril à Rennes, en 2013 et en 1986 selon Météo Bretagne, qui a également établi un historique des gelées les plus tardives en Bretagne. Par exemple, il avait fait -0, 6°C à Lannion le 13 mai 2010 ou encore -0.6°C à Lorient le 7 mai 1982. La gelée la plus tardive jamais enregistrée se trouve à Rennes : le thermomètre s'était arrêté à 0°C le 22 mai 1955. On pourrait donc connaître d'autres épisodes de gel d'ici les Saints de Glace (du 11 au 13 mai).

Les gelées matinales ont déjà touché les quatre départements bretons. - Météo Bretagne

Ce record de gel inédit ne remet pas en cause le réchauffement climatique selon Sébastien Decaux. "Ce gel est un phénomène très ponctuel, très localisé, et le réchauffement climatique se poursuit hélas, on l'observe d'année en année, cette série de jours de gel en avril ne pèsera pas bien lourd dans la balance à la fin de l'année 2021 qui sera encore très douce et plus douce que la moyenne." Le thermomètre va remonter au cours de la semaine prochaine, dès lundi 19 avril avec 16°C prévus en Bretagne l'après-midi et jusqu'à 20°C ce vendredi après-midi.