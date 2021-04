Rennes : il n'y a jamais eu autant de gelées en avril depuis plus de 60 ans

La mi-avril est passée et pourtant on supporte encore notre écharpe et un petit pull en Bretagne en ce moment. Le mercure a bien du mal à grimper, malgré l'arrivée du printemps et un beau soleil.

Les prévisionnistes de Météo Bretagne ont d'ailleurs analysé les données des stations météo de la région et ils relèvent un chiffre étonnant pour celle de Rennes - Saint-Jacques. Au mois d'avril, le thermomètre est passé sept fois sous la barre du zéro degré celsius. Sept gelées matinales, c'est du jamais vu depuis 1956. Lors de ce mois d'avril exceptionnel, il avait gelé à huit reprises le matin.

Le record sera-t-il égalé dimanche matin ?

Le mardi 6 avril, le thermomètre a affiché -2,3°C à Rennes puis -1,3°C ce lundi 12 avril et ce vendredi 16 avril. "En général, on compte une journée de gel par mois en avril," souligne Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo Bretagne et consultant météo pour France Bleu Armorique. "Ca n'a rien d'anodin. Les gens ne doivent pas y voir un recul du réchauffement climatique. Ca fait encore partie des anomalies…"

Le record de 1956 pourrait être égalé voire dépassé durant le week-end puisque les températures matinales vont rester basses jusqu'en milieu de semaine. Il faudra attendre mercredi ou jeudi pour voir le thermomètre remonter.