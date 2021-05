Réouverture des terrasses : le 19 mai sera une journée maussade en Dordogne

Les Périgourdins scrutent tous le ciel avant la réouverture tant attendue des terrasses ce mercredi 19 mai après six mois de fermeture liée à la pandémie de Covid-19. Plus la date fatidique approche et plus une question se pose : quel temps va-t-il faire pour fêter le retour des clients dans les restaurants ? Grand soleil ? Nuage ? Pluie ? Mauvaise nouvelle : la troisième réponse tient la corde selon les prévisionnistes Météo-France.

Des averses passagères...

"On sort le parapluie et le pull pour mercredi" assure Jean-Frédéric Bondet prévisionniste chez Météo-France Agen sur France Bleu Périgord. "On s'attend à un temps encore un peu humide avec des averses passagères poussées par un vent de nord-ouest" explique t-il.

Jean-Frédéric Bondet a tout de même une bonne nouvelle : "Le temps jeudi sera plus sec et sans pluie donc on pourra en profiter un peu".

... et des températures en dessous des normales

Côté température, ce n'est pas non plus la joie ! "On s'attend à des valeurs autour de 18 à 19 degrés à Périgueux par exemple". Normalement, les normales saisonnières se trouvent à 22 degrés "donc c'est une ambiance encore un peu fraîche pour la saison".