"Restez chez vous" le préfet des Alpes maritimes appelle à la prudence en raison de la météo

Les Alpes Maritimes sont en vigilance orange pour des risques d'orages et de pluies-inondations ce lundi 4 octobre 2021. Un épisode méditerranéen va traverser le département dans l'après-midi, le préfet prend les devants : il faut éviter les déplacements entre 15 H et 18H.

Bernard Gonzales, le préfet des Alpes Maritimes, lance sur France Bleu Azur un appel à la prudence en raison des fortes pluies attendues sur le département dans les prochaines heures.

C'est une situation préoccupante car l'épisode est prévu entre 15 h et 18 : on attend des orages violents et des cumuls d'eau de 100 à 120 mm possible localement. Nous n'avons pas de localisation précise : c'est l'ensemble du département sur le littoral et sur le moyen pays qui peut subit ces fortes pluies, avec des risques d'inondations, de grêles et d'éboulements."

_"Nous avons décidé de fermer les établissements scolaires cet après-midi car le réseau routier pourrait être impacté avec des risques de routes coupées. Il faut donc éviter que des familles avec des enfants se retrouvent piégées sur les routes, (...) et j_'ai demandé à ce que les salariés du privé et du public puissent partir plus tôt pour rentrer chez eux."

La circulation des trains a été interrompue entre Nice et Marseille dans la matinée. Les parcs et jardins sur la Ville de Nice sont fermés à 13H.

L'épisode de pluies intenses est prévu jusqu'à minuit selon les prévisions de Météo France.