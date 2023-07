Restrictions d'eau en Haute-Garonne: les communes de Gardouch et Nailloux se préparent à fermer les robinets

Depuis le 3 juillet des restrictions pour les usages agricoles sont déjà en place sur plusieurs ruisseaux de la Haute-Garonne. A partir de ce 27 juillet de nouvelles restrictions d'eau entrent en vigueur dans le département, elles concernent 35 communes essentiellement dans le Sicoval, le Lauragais et le secteur d'Auterive. L’arrosage des jardins potagers est interdit de 13h à 20h, l’arrosage des pelouses est interdit de 8h à 20h, le lavage de véhicules privés chez les particuliers est interdit, le remplissage des piscines familiales est interdit sauf pour la remise à niveau. Comment les habitants des communes concernés accueillent cette restriction d'eau ?

A Gardouch "la restriction ne gêne pas beaucoup"

A Gardouch, commune de 1350 habitants, la mairie ne croule pas sous les appels, car l'herbe est verte. Les cours d'eau et les nappes sont très bas, mais grâce aux orages depuis le début de l'été et l'absence de canicule, la sécheresse n'est pas apparente dans les jardins. A l'accueil de la mairie, un seul administré est venu se renseigner.

A Gardouch, près de la station d'épuration, le 25 juillet 2023 l'herbe est verte. © Radio France - Pascale Danyel

Le premier adjoint au maire Roger Dufour ne pense pas avoir besoin de faire appel aux gendarmes pour verbaliser les contrevenants : "pour nous le problème de la sécheresse ne se pose pas de façon cruciale car on n'a pratiquement pas besoin d'arroser, l'herbe pousse beaucoup trop vite, notre problème c'est plutôt de tondre les pelouses que d'arroser". La restriction d'arrosage des jardins vaut avant 20h, pas au-delà, l'élu fait remarquer que : "un individu normalement constitué qui arrose son jardin ne va pas le faire quand il fait 35 degrés dehors, donc il le fera soit très tôt le matin, soit très tard le soir, donc pour l'instant la restriction ne gêne pas beaucoup".

Robinets condamnés dans le cimetière

C'est au cimetière que la situation se complique, car il va falloir neutraliser les robinets d'eau raconte l'adjoint : "les points d'eau pour maintenir en vie les plantes et les fleurs seront fermés de façon permanente car nous n'aurons personne pour l'ouvrir le soir après 20h et le fermer le matin à 8h. Nous allons être obligés de e condamner. Ce sera difficile pour les Gardouchois qui viennent de loin, pour ceux qui sont à côté ils viendront avec des jerricans."

La commune de Gardouch propose sur son site internet un lien vers les arrêtés préfectoraux.

A Nailloux, 900 administrés prévenus via l'application mobile de la mairie

A Nailloux, commune de 3700 habitants au sud de Toulouse, l'info a été diffusée de manière numérique via le site internet, les réseaux sociaux et l'application mobile de la mairie qui compte près de 900 abonnés, le fleuriste en fait partie. Il se prénomme Jean-Christophe. Il consomme 150 litres par jour et a déjà commencé à s'adapter à la sécheresse : "on est de gros consommateurs d'eau, pour maintenir les plantes en vie on est obligé d'arroser, à 80% on arrose avec l'eau de la clim, on récupère aussi l'eau de pluie". Et les clients ? : "on les sensibilise en leur expliquant qu'il vaut mieux reporter la plantation à l'automne et on leu indique les plantes qui correspondent au climat et ont le moins besoin d'eau".

Son conseil ? : les géranium, pétunias, impatiens, hortensias boivent beaucoup plus que les dipladénias, gauras et plantes grasses.

Jean-Christophe, fleuriste à Nailloux, entre ses doigts une gaura, plante qui consomme peu d'eau. © Radio France - Pascale Danyel

