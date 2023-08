Restrictions d'eau en Moselle : attention aux sanctions

La pluie des derniers jours peut laisser penser que les restrictions d'eau ont été levées en Moselle... Il n'en est rien ! En effet, le Préfet rappelle : "Les précipitations de ces derniers jours n’ont pour l’instant pas permis de compenser l’important déficit pluviométrique de mai (-50 %) et de juin (-75 %) après un hiver historiquement sec (-35%). Les pluies profitent à la végétation et aux cultures mais pas aux nappes d’eau souterraines qui restent basses et continuent de diminuer."

Le préfet maintient les restrictions et renforce les contrôles

Le préfet de la Moselle a décidé de maintenir les mesures de restriction d’usage de l’eau en place dans le département. Différentes zones de restrictions sont définies.

Les zones de gestion « Sarre » et « Lauter/Zauer/Moder » restent en alerte , ce qui implique notamment des interdictions d'arrosage des pelouses et des fleurs entre 8h et 20h, ou encore l'interdiction de laver sa voiture chez soi.

Les zones de gestion « Moselle aval, Orne, Nieds et Seille » et « Moselle amont et Meurthe » restent en alerte renforcée. Dans ces secteurs, l'arrosage des potagers est également interdit entre 8h et 20h, et de nombreuses mesures supplémentaires concernent les collectivités et les professionnels ,

"Sanctions systématiques"

Chaque semaine, des experts réévaluent la situation. La situation pourrait donc évoluer si les précipitations se poursuivent. En attendant, de nombreuses vérifications ont lieu : "Depuis fin juin, plus de deux cents contrôles ont été réalisés dans tout le département par l'office français de la biodiversité et les services déconcentrés de l'État. Ils ont ciblé les industries, des sites de loisirs et sportifs, les collectivités locales et les particuliers. Environ 8 % des contrôles ont révélé une infraction (arrosage d'espaces verts, de massifs fleuris et de terrains de sport, lavage de voiture et arrosage de jardin)".

La Préfecture ajoute : "Après une phase de pédagogie en 2022, les contrevenants font désormais l'objet de sanctions systématiques".