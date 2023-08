Retour du soleil : en Charente-Maritime, les campeurs sautent de joie

Devant sa tente, Jennifer boit son premier café de la journée, son visage éclairé par les premiers rayons de soleil. Depuis une semaine, elle attendait le soleil de pied ferme. Alors aujourd'hui, elle compte bien profiter de chaque rayon. "On va aller faire de la pêche : les crabes, les bulots. On va aussi aller faire du vélo et pour une fois on va passer notre journée sans avoir un K-way sur le dos.", se réjouit-elle avant d'ajouter : " Et en plus avec les températures froides des derniers jours, on a pas de moustiques !"

Sa fille Juliette, 10 ans, n'a pas attendu pour aller profiter du soleil et est directement partie jouer à la balançoire avec les autres enfants du camping. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment apprécié les jours de mauvais temps :" J'étais énervée, on pouvait pas vraiment sortir, on est resté dans la tente", déplore-t-elle.

Sous la pluie, les campeurs ont dû s'adapter

Sous les trombes d'eau et les rafales de vent, les campeurs ont effectivement dû trouver des plans B comme l'explique Rachel Delestre, responsable du camping :"Ils se sont occupés différemment, ils sont plus allés dans les endroits fermés : les cafés, les restaurants ou ils ont fait un peu de route pour aller dans les musées à La Rochelle ou Rochefort ". Mais Rachel l'affirme, le mauvais temps n'a pas affecté les réservations du camping.

Reste que le retour du soleil est un vrai soulagement pour tous les campeurs, notamment pour Aurélie, venue en caravane avec sa famille. Les cinq derniers jours, elle les a passés calfeutrée à six dans un séjour de neuf mètres carrés. " On a fait des jeux de société, on est quand même sortis promener le chien mais, oui, le retour du soleil ,là, ça fait vraiment plaisir", affirme-t-elle avec enthousiasme.

Le camping La Giroflée à Bourcefranc-le-Chapus sous le soleil © Radio France - Juliette Mély

Même son de cloche pour Zya, 9 ans qui est aux anges avec l'arrivée du soleil : "Je suis vraiment contente, le soleil il brille, j'aimerais bien aller à la plage. J'espère qu'elle est chaude, j'aimerais bien aller me baigner et aller pêcher des coquillages".

Certains campeurs n'ont pas attendu et sont directement partis à la plage dès 9 heures du matin. Le soleil scintille, sans nuage à l'horizon et il devrait continuer à le faire tout au long de la semaine prochaine.