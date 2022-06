Neuf mois après un épisode de tempête qui avait traversé la Loire-Atlantique et la Vendée, l'état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de Rezé près de Nantes.

Rezé : état de catastrophe naturelle reconnu après les inondations du 2 et 3 octobre dernier

Grêle, pluie, vent... le week-end des 2 et 3 octobre dernier avait été tempétueux en Loire-Atlantique et Vendée. Neuf mois plus tard, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune de Rezé. Cela ouvre la voie à des indemnisations pour les victimes. Les personnes concernées doivent prendre contact dans les dix jours (d'ici au 5 juillet) avec leur assurance.

Les plus gros dégâts de cette tempête s'étaient concentrés sur la commune de Beauvoir-sur-mer en Vendée, jusqu'à 80 cm d'eau dans les rues. Mais sur cette commune les dossiers ont été traités en décembre dernier.