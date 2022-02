Risque d'avalanche élevé en Haute-Savoie, de fortes chutes de neige attendues

Météo France alerte sur le risque de déclenchement d'avalanches dans les Alpes du Nord. D'importantes chutes de neige sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi.

Le risque d'avalanche est par conséquent porté à 4 sur 5, soit élevé, en Haute-Savoie, au moins jusqu'au milieu de semaine. En Savoie, il est à 3 sur 5. Les randonneurs et skieurs sont appelés à la plus grande prudence.

"Ces chutes tomberont localement sur un manteau neigeux sans cohésion", précise le communiqué de Météo France.

Des structures de plaques vont se former et pourront se déclencher facilement au passage d'un skieur ou d'un randonneur.

"Il faudra être particulièrement prudent dans les versants froids, combes ombragées et les clairières, dès la moyenne montagne. C'est du Beaufortain au Mont Blanc en passant par la Haute-Tarentaise et les Aravis, que les volumes de neige mobilisés en cas de déclenchement d'avalanche, pourront être les plus importants." Le risque d'avalanche devrait diminuer en milieu de semaine avec le retour des conditions météorologiques plus douces.

ATMB, la société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc, indique par ailleurs de fortes chutes de neige à prévoir entre Cluses et Chamonix. "Nous rappelons à nos clients que les pneus neige ou dispositifs antidérapants amovibles sont obligatoires."