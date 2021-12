Risque d'avalanche élevé sur les massifs des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc

Le risque d'avalanche est de niveau 4 sur 5 dans les prochains jours sur les massifs des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc en Haute-Savoie. La préfecture appelle les randonneurs et les skieurs à la plus grande vigilance.

Compte tenu des fortes accumulations de neige fraîche et des avalanches survenues ce samedi 4 décembre, le risque d'avalanche est de 4 sur 5 sur les massifs des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc dans les prochains jours.

"Le manteau neigeux est instable à plus de 1 800-2 000 mètres d'altitude", indique la préfecture de Haute-Savoie ce samedi. "Il existe de forts risques de ruptures de grosses et larges plaques friables dans les pentes assez raides, en diverses orientations (déclenchements possibles dès le pieds des grandes pentes et à distances). En haute montagne, nombreuses plaques et accumulations de neige fragiles."

Appel à la prudence

Le préfet de Haute-Savoie appelle les randonneurs et les skieurs à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne ces prochains jours. Ainsi, il est recommandé de :

Se renseigner sur les conditions (météo, état du manteau neigeux…) et préparer sa sortie de façon minutieuse ;

Se renseigner auprès des professionnels de la montagne et des mairies avant toute sortie, de signaler son itinéraire et d’être équipé (pelle, sonde, détecteur de victimes d’avalanche…) ;

D’être attentif aux moindres signes de danger (petite coulée…) et de savoir renoncer si les conditions se dégradent ;

De fréquenter des pentes de moins de 30° et de rester à distance des versants pour éviter les phénomènes de déclenchements à distance.