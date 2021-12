Risque d'avalanche : l'école de Saint-Colomban-des-Villards évacuée

Face au risque important d'avalanche en Savoie, le maire de la commune de Saint-Colomban-des-Villards en Maurienne, Pierre-Yves Bonnivard, a déclenché ce vendredi 10 décembre à 10 heures 30 un plan communal de sauvegarde.

"C'est une procédure que nous déclenchons en cas de fortes intempéries. Nous atteignons dans le village les deux mètres de neige cumulées, ça ne s'arrête pas, et nous sommes dans le brouillard", décrit Pierre-Yves Bonnivard, le maire.

Notre village est entouré de deux couloirs d'avalanche et on ne sait pas ce qu'il se passe plus haut.