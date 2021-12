Risque d'avalanche maximal pour les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège

Une épisode de pluies marquées est attendu jeudi et vendredi dans les Hautes Pyrénées. Crues importantes à venir, notamment dans le Gers sur le bassin Adour. Et surtout un très fort risque d'avalanches sur l'ensemble des départements de la chaîne des Pyrénées.

Météo-France s'attend à un épisode de fortes précipitations, remarquable par sa durée et les quantités. L’activité avalancheuse attendue de jeudi après-midi à vendredi dans la matinée est observée en moyenne une fois tous les deux ans, mais est atypique aussi tôt dans la saison hivernale.

Résultat : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange avalanche, les Hautes-Pyrénées le sont aussi pour pluies et inondations, et le Gers en vigilance orange aux crues.

Des averses se renforceront dès le milieu d'après-midi ce jeudi devenant modérées à fortes sur la frontière espagnole des Pyrénées-Atlantiques. Ces fortes pluies se généraliseront en soirée aux Hautes-Pyrénées. Les pluies devraient se poursuivre dans la nuit de jeudi à vendredi ainsi vendredi matin.

Ces précipitations s'accompagnent également d'un net redoux avec une limite pluie/neige qui remonte jusqu'à 2300m dans la nuit de jeudi à vendredi, cette limite pluie/neige s'abaisse ensuite jusqu'à 1500m vendredi matin puis jusqu'à 1200m dans la journée de vendredi.

La pluie pourrait emporter tout le manteau neigeux

Le manteau neigeux, épais et instable, s’est constitué rapidement jusqu’à basse altitude ces deux dernières semaines. On mesure plus d'un mètre de neige à 1500 m d’altitude, plus de 1,50 m à 2000 m d’altitude dans les massifs de l’ouest des Pyrénées, un peu moins sur l’est, en Ariège.

Le risque d'avalanches deviendra très fort (risque 5) sur la plupart des massifs en fin d’après-midi jeudi, excepté Aure-Louron et Cerdagne-Canigou. La pluie va déclencher de très nombreuses avalanches de neige humide, de grande à très grande taille. Ces avalanches pourront toucher les routes, concernées également par de nombreuses coulées de talus, et les infrastructures de montagne. Avec l’intensification des pluies, ces avalanches pourront emporter l’ensemble du manteau neigeux en place.

Le risque d’avalanches de neige humide devrait diminuer vendredi dans la matinée au vu des quantités de pluie déjà tombées et du refroidissement de la masse d’air.