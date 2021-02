Risque d'évacuation, distribution d'eau en bouteille : le point sur les inondations dans les deux Charentes

De grosses précipitations sur la Charente et la Charente-Maritime, et des cours d'eau qui débordent. Ce mardi, les deux départements sont placés par Météo France en vigilance orange crues. De la pluie annoncée encore pour plusieurs jours, avec un nouveau front annoncé dès mardi soir. En Charente-Maritime, deux bassins versants sont particulièrement surveillés : Charente aval et Dronne aval. Sur le fleuve Charente, à Chérac, le niveau pourrait atteindre 6,10m à 6,30m mercredi à 8h. A Saintes, on attend entre 5,10m et 5,30m mercredi à 13h.

A Saint-Jean-d'Angély, le quartier de Taillebourg (650 habitants) est une nouvelle fois menacé par la montée des eaux de la Boutonne, 20 cm de plus ces dernières heures. "S'il continue de pleuvoir, on a de bonnes raisons de penser que la rivière va déborder", prévient sur France Bleu la maire de Saint-Jean, Françoise Mesnard. Dans la commune, la Boutonne atteignait mardi soir 10,20m. "A 10,40m on sait que les jardins sont inondés, à 10,80m ce sont les maisons. Il ne nous reste pas beaucoup de marge" analyse Françoise Mesnard.

La ville de Saint-Jean a déclenché son plan de prévention des inondations. Les habitants sont informés, et peuvent bénéficier de parpaings, sacs de sable et madriers, pour protéger leurs habitations. Il est notamment conseillé de surélever le mobilier pour limiter les dégâts d'un éventuel débordement. Deux personnes âgées ont déjà été relogées. "L'avantage de la Boutonne, c'est qu'elle monte lentement !"

A Saintes, le fleuve Charente devrait atteindre ce mercredi à 13h, une cote de 5m30 au pont Palissy. Les équipes municipales seront sur le terrain dès 6h ce mercredi matin pour assister les riverains, plusieurs rues risquent d'être inondées. En cas de besoin, contacter la mairie au 05.46.92.34.45

De nombreuses routes et chemins sont inondés, le département de Charente-Maritime en publie la liste et appelle les automobilistes à la prudence.

Distributions d'eau à Chalais

Dans le département de la Charente, le secteur de Chalais subit déjà les inondations depuis quelques jours. Elles entrainent une pollution de l'eau potable. Résultat : la consommation d'eau du robinet est interdite à Chalais, Aaint-Avit, Bazac et Medillac, jusqu'à nouvel ordre. De l'eau en bouteille a été mise à disposition des habitants dans les mairies et les salles des fêtes jusqu'à 19 heures mardi soir, et de nouveau mercredi matin entre 8h et 10h.

A Chalais encore, le supermarché Intermarché est resté fermé ce mardi, envahi par les eaux de la Tude depuis la veille. Les pompiers attendent la décrue pour procéder au pompage.

Les préfectures des deux Charentes appelle à la prudence dans vos déplacements : plusieurs dizaines de routes sont inondées, coupées, ou sous surveillance. Près de 80 routes sont concernées en Charente (la liste précise ici). C'est aussi le cas dans le secteur de Saintes.

Les conseils de la préfecture de Charente-Maritime, si vous êtes concerné par un risque d'inondation :

- Fermer portes, fenêtres, soupiraux, aérations, pour ralentir l'entrée de l'eau et limiter les dégâts ;

- Couper l'électricité et le gaz pour éviter électrocution ou explosion ;

- Monter dans les étages avec : eau potable, vivres, papiers d'identité, lampe de poche, vêtements chauds, vos médicaments pour attendre les secours dans les meilleures conditions ;

- Ne pas prendre l'ascenseur pour éviter de rester bloqué ;

- Ne descendez pas dans les sous-sols ;

- Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre ;

- Se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités, prendre ses papiers d'identité et si possible, fermer le bâtiment ;

- Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée, c’est s’exposer au danger.