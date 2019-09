Risque d'incendie de forêt extrême dans le Gard

Nîmes, France

C'est du jamais vu cette année. On n'a jamais connu un tel niveau de risque incendie de forêts dans le Gard. A cause du mistral qui se lève, la Prefecture du Gard parle de "risque d'incendie de forêt extrême". Et forcément , les mesures de vigilance sont draconiennes

Ce ne sont plus des conseils, mais bien des interdictions : ne plus circuler même... à pied... sur les routes, les pistes et toutes les voies non revêtues dans les massifs de forêts, dans les garrigues et les landes de la vallée du Rhône, mais aussi de la petite Camargue et des costieres.

Interdiction absolue aussi d'utiliser toute une serie d'engins mecaniques sur un secteur bien ciblé : au sud d'une ligne allant de Barjac a Saint Hippolyte du Fort. Dans ce secteur donc, laissez au garage tous les engins equipés de girobroyeur, de debroussailleuses, de tronçonneuses... Mais aussi tous les appareils necessaires aux travaux de soudure, aux travaux sur metaux

Enfin, evidemment le bivouac est interdit en dehors des lieux sécurisés. Sans parler des barbecues et de fumer une cigarette tout simplement : ces habitudes pour certains sont strictement interdites jusqu'à 200 metres de tous les massifs boisés, des garrigues et des landes.