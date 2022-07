Risque d'incendie dans les forêts lorraines : les citoyens doivent-ils s'engager ?

"On sent encore l'odeur de charbon cramé !" Trois ans après, Xavier Colin revient sur les lieux de l'incendie. Le 1er août 2019, dix hectares de la forêt de Pierre-la-Treiche près de Toul brûlent pendant près de 10 jours, malgré les efforts des pompiers. "Les arbres n'ont pas tenu le coup, beaucoup sont morts", déplore le maire de la commune, chapeau de randonnée vissé sur la tête.

Des forêts en souffrance

Les forêts en Lorraine souffrent. Des arbres sans feuillage, des feuilles mortes, une forêt dégarnie... Ce sont les symptômes des trois dernières années de sécheresse auquel est confronté le Grand est. Depuis lundi 18 juillet, le département de la Meurthe-et-Moselle et celui des Vosges sont placés en alerte "renforcée", dernier stade avant la situation de "crise". Conséquences du réchauffement climatique, ces périodes de sécheresse intense rendent les forêts de moins en moins résilientes.

Xavier Colin revient sur les lieux de l'incendie qui a ravagé une partie de la forêt domaniale. © Radio France - Emma Dehoey

Nous avons besoin du soutien des citoyens

"Le forêt peut s'embraser en quelques secondes, mais on ne sait jamais quand le feu va s'éteindre", se lamente Xavier Colin, qui est aussi membre de la fédération des communes forestières. Pour préserver ce poumon vert et soutenir l'activité des pompiers, il propose de faire "ressusciter des sections locales de défense civile, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années", déclare-t-il. "Dans les villages, une dizaine de pompiers volontaire faisaient deux fois par an des exercices d'incendie". Au vue de la situation actuelle, Xavier Colin espère obtenir galvaniser les acteurs locaux.

Xavier Colin pense aussi à installer des pare-feux. Cette technique vise à abattre plusieurs arbres et ainsi tenter de réduire au maximum le nombre d'hectares menacés par les flammes.

Des voies de communication

Autre piste de réflexion, créer des zones de voieries, sans lesquelles les pompiers ne peuvent pas se déplacer en pleine forêt. "Ici, le chemin sur lequel nous marchons n'est pas adéquat. Il est escarpé et deux camions ne peuvent pas se croiser", analyse Xavier Colin. "Un feu qui brûle depuis une minute, il faut un verre d'eau pour l'éteindre. Une minute de plus, c'est deux litres d'eau qui sont nécessaires. Plus nous sommes capables d'intervenir rapidement, plus nous sommes efficaces."

La forêt de Pierre-la-Treiche souffre sous 40 degrés. © Radio France - Emma Dehoey

Des points de repères

La zone de départ de feu doit être précisément identifiée afin d'y accéder. Le maire de Pierre-la-Treiche souhaite s'inspirer de ses "collègues du sud", en positionnant des "points de repères". Ces systèmes de localisation permettent d'affirmer "que l'origine du feu, par exemple est située entre la parcelle 132 et le banc communal de telle commune." Des propositions qui visent à soutenir les pompiers lorrains dont il faudrait "accentuer la formation sur cette situation de crise", ajoute Xavier Colin.

Les forêts de Lorraine en danger, face au risque d'incendie. Copier

Mais "ces tactiques nécessitent des moyens. Et nos budgets se réduisent comme peau de chagrin," affirme René Denille, vice-président de l'association des communes forestières en Meurthe-et-Moselle. Alors que le président de la République se rend en Gironde ce mercredi 20 juillet 2022, les forestiers appellent à faire de cet enjeu "une cause nationale".

La forêt est un bijou- René Denille, vice président de l'association des communes forestières en Meurthe-et-Moselle

"La forêt, c'est un point d'appui essentiel de notre mode de vie", explique avec passion Xavier Colin. "L'eau que vous buvez, est infiltrée par la forêt. La nappe phréatique est remplie tous les ans par la forêt. Le débit des cours d'eau qui passe à proximité des ville est régulé par les forêts."