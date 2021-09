Risque d'orage en Sarthe : les parcs du Mans fermés au public

La ville du Mans ferme ses parcs et jardins ce mercredi après-midi, en prévision des orages attendus sur la Sarthe.

A partir de 15h ce mercredi, les parcs et les jardins du Mans seront exceptionnellement fermés au public, annonce la ville.

Une fermeture avancée en raison des vents violents et de la grêle attendus en Sarthe. Météo France a placé le département en vigilance jaune à partir de 15h et en vigilance orange entre 16 et 21h, comme une trentaine d'autres départements.

La préfecture de la Sarthe conseille de limiter ses déplacements dans après-midi et la soirée.