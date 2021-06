La ville de Caen annonce ce mercredi 16 juin qu'elle va fermer ses parcs, jardin et cimetières en raison du risque d'orages. Les départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche ont été placés en vigilance orange par Météo-France en raison d'une dégradation orageuse prévue dès cet après-midi.

Risque d'orages : la ville de Caen ferme ses parcs, jardins et cimetières

Fermeture exceptionnelle des parcs, jardins et cimetières

Météo-France a placé les départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche en vigilance orange aux orages ce mercredi 16 juin. Un épisode orageux est attendu dans l'après-midi entraînant pluie, grêle, vent fort et foudre. Pour des raisons de sécurité, la ville de Caen a donc décidé de fermer l'ensemble de ses parcs, jardins et cimetières à partir de ce mercredi 16h jusqu'au lendemain matin. La municipalité l'annonce sur ses réseaux sociaux. Toutes leurs portes seront exceptionnellement closes. Prudence !