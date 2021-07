Risque d'orages localement forts en Meurthe-et-Moselle

La préfecture de Meurthe-et-Moselle alerte sur un risque d'orages localement forts en Meurthe-et-Moselle. Des perturbations possibles entre 17h et minuit ce samedi 10 juillet avec de fortes pluies et de vents forts entre 70 et 90km/h.