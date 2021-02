Risque de crue de l'Orne : "On est vigilants mais la tendance est à une lente décrue" dit le maire de Louvigny

"On n'est pas inquiets, on est vigilants", sourit Patrick Ledoux, le président du syndicat mixte de lutte contre les inondations dans la Vallée de l'Orne, invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin. Depuis plusieurs jours, la rivière Orne est en vigilance jaune aux risques de crues, avec des cumuls de pluies en janvier de 17% supérieurs à la moyenne : "Et j'ajoute qu'on est à 43% au-dessus de ce qui tombe habituellement sur un hiver classique sur le bassin versant de l'Orne", assure celui qui est aussi maire de Louvigny, dans l'agglomération de Caen.

Le canal de Caen à la mer mobilisé depuis 48 heures

"Météo France nous annonce entre 3 et 10 mm pour ce mercredi et ce jeudi, normalement ça ne devrait pas inverser la tendance qui est à une très lente décrue", explique Patrick Ledoux. Le système d'alerte est basé sur la station de mesure de Thury-Harcourt, à 15 km en amont sur la rivière. Quand le niveau de l'Orne dépasse les 2,50 m, la cote d'alerte est dépassée.

Le surplus d'eau peut transiter par le canal de Caen à la mer, c'est le cas actuellement depuis 48 heures et ce sera le cas également ce mercredi et ce jeudi

"On prend alors un certain nombre de mesures, par exemple pour le montage des aqua-barrières. Elles ne sont pas montées actuellement mais les entreprises sont prêtes à les monter à n'importe quel moment", dit Patrick Ledoux : "Le surplus d'eau peut transiter par le canal de Caen à la mer, c'est le cas actuellement depuis 48 heures et ce sera le cas également ce mercredi et ce jeudi".

Appel à la prudence pour la route de Louvigny

Le maire lance également un appel concernant la route de Louvigny qui permet de rejoindre Caen en évitant le rond-point du Zénith : "Je mets en garde les automobilistes qui s'y risquent alors qu'une partie de la route est inondée et interdite d'accès en ce moment. Il y a deux ou trois ans, deux automobilistes sont restés coincés sur la route, leur voiture dans 80 cm d'eau".