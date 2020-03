Risque de crues sur les rivières la Mayenne et l'Oudon

La Préfecture de la Mayenne appelle à la vigilance et à la prudence. En raison du mauvais temps et des intempéries, les rivières la Mayenne et l'Oudon pourraient, à certains endroits, sortir de leur lit. Le département est également en vigilance jaune vent violent.