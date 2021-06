La Loire et la Haute-Loire sont en vigilance orange du fait de violents orages attendus dans la soirée du samedi 19 juin et dans la matinée du dimanche 20 juin. Il est fortement conseillé de limiter les déplacements.

Risque de grêle et de vents violents : la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange aux orages

La Loire et la Haute-Loire font partie des 51 départements placés par Météo France en vigilance orange aux orages. L'alerte concerne tout d'abord la Loire pour la soirée de ce samedi 19 juin à partir de 20 heures et la nuit prochaine, jusqu'à deux heures du matin.

Ces orages pourront être localement forts et accompagnés de grêle et de rafales de 70 à 90 km/h, voire très localement 100 km/h. Les pluies pourront être brièvement intenses.

Orages encore plus forts dimanche matin ?

Selon les prévisionnistes, une accalmie devrait suivre ce premier passage orageux avant un deuxième épisode touchant l’ensemble de la Loire et de la Haute-Loire, ce dimanche 20 mai en fin de matinée. Les orages s'annoncent encore plus virulents avec plus de risque de grêle et de bourrasques dépassant souvent les 100 km/h.

Cette vigilance orange signifie qu'il est conseillé de limiter les activités en extérieur, les déplacements ou encore les promenades en forêt. Il faudra également être attentif à ce qui pourrait tomber d'un rebord de fenêtre ou d'un balcon.

