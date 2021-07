Risque de vents forts : par précaution la ville de Strasbourg ferme six parcs à 17 heures ce samedi

Après le beau temps et la chaleur, des orages et de fortes rafales de vent sont annoncés dans la soirée, ce samedi sur Strasbourg. Par précaution, la ville a décidé de fermer six parcs à partir de 17 heures.