Risque incendie très élevé dans l'Hérault ces prochains jours

Hérault, France

La sécheresse et les prévisions météorologiques ont contraint la préfecture de l'Hérault à renforcer le niveau de vigilance incendie pour ce week-end. Le risque est d'autant plus élevé avec les fêtes du 14 juillet et leurs feux d'artifice.

Feu interdit en forêt

Pour rappel, l'usage du feu est interdit depuis le 15 juin dans les zones forestières et à 200 mètres de distance. À l'intérieur de ces zones, sont interdits:

- les feux d’artifice,

- les lanternes volantes,

- les brûlages de végétaux coupés ou sur pied,

- les feux de camp et les barbecues

Il est également formellement INTERDIT DE FUMER dans les garrigues et les forêts.

Eviter les sources d'étincelles

Pour limiter les incendies d’origine involontaire, il est déconseillé de réaliser des travaux à l’aide de machines -y compris travaux agricoles et de débroussaillement- qui pourraient générer des étincelles et donc départs de feu aux heures chaudes (entre 11h et 21h).

Pas de feu d'artifice

Si vous comptiez organiser un feu d'artifice dans votre jardin dimanche, oubliez ! Un arrêté interdit jusqu'au lundi 15 juillet 07h00 l’achat, la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et de tous produits inflammables ou chimiques dans le département.

Risque de poursuites pénales

Le non-respect de ces règles expose à des poursuites pénales. En cas d’incendie, même involontaire, des amendes pouvant aller jusqu’à 150.000 € ainsi que des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés.

Si vous avez connaissance d’un départ de feu, composez le 18 ou le 112 !