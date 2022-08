Risque "très sévère" d'incendie en Côte-d'Or mardi 9 et mercredi 10 août

Le Risque "Feux de Forêt" est très sévère sur la Côte-d’Or le mardi 9 et le mercredi 10 août 2022 selon le Service Départemental de Secours et d'Incendie du département. En prévention, un dispositif spécial est déployé pour intervenir au plus vite en cas de départ de feu.