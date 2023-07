La chaleur continue d'étouffer les Alpes-Maritimes, et rend les risques d'incendie de plus en plus importants.

Par conséquent, la Préfecture a décidé de fermer deux massifs forestiers pour la journée du 20 juillet : celui de l'Esterel, et le massif du Tanneron.

L'accès et la circulation y sont interdits.