Un important risque d'avalanche en Isère

4/5 sur les massifs Oisans et Belledonne, 3/5 sur les massifs du Vercors et de la Chartreuse : le risque d'avalanche est élevé ces trois prochains jours. "Il y a déjà eu 10 à 30 cm de neige dans la nuit", précise Serge Taboulot, patron de Météo France dans les Alpes.

Isère, France

Un important épisode neigeux est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi sur les massifs alpins et va durer toute la journée selon Serge Taboulot de Météo France. "On a une limite pluie-neige un peu fluctuante mais grosso modo autour des 1 000 mètres aujourd'hui vendredi, qui va nous amener 30 à 40-60 cm par endroits supplémentaires, d'importants volumes de neige fraîche qui vont faire que le manteau neigeux alourdi va devenir beaucoup plus instable".

Un gros redoux attendu demain

Les chutes de neige seront encore importante en haute altitude. "Il y a un gros redoux attendu pour la journée de demain samedi", ajoute Serge Taboulot. Qui dit redoux dit neige qui se transforme en eau et devient plus lourde, et quand elle tombe sur une neige antérieure, le risque d'avalanche est accru. "On peut s'attendre à des avalanches de grande taille au-dessus de 1 800 mètres".

Le hors-piste déconseillé

Le manteau neigeux sera instable samedi, et il le restera dimanche. "Si dimanche le soleil revient, on ne peut que conseiller la plus grande prudence", prévient Serge Taboulot. Le ski hors-piste est "tout à fait déconseillé demain". Le patron de Météo France Alpes préconise de se faire accompagner par un professionnel en cas d'envie de hors-piste dimanche.

"On a besoin de ces yeux sur le terrain" - Serge Taboulot

Météo France vient de commencer ce vendredi ses bulletins neige avalanche pour l'hiver. "On commence en fanfare" ironise Serge Taboulot qui explique comment ses bulletins sont réalisés. Metéofrance travaille à la fois avec leurs nivologues et leurs correspondants en station.

"Ce sont des pisteurs que l'on forme et que l'on remotive tous les ans pour nous faire à la fois des bonnes mesures de la qualité de la neige avec des sondages dans le manteau neigeux", détaille Serge Taboulot.

Le manteau neigeux est quant à lui modélisé à Grenoble par les équipes de Météo France, et permet d'estimer les risques et les types de déclenchement d'avalanche, "comme ceux spontanés qu'on craint aujourd'hui, et ceux en lien avec les skieurs qu'on craint demain".