Risques d'avalanche : Météo France modifie la publication de ses bulletins

Les bulletins d'estimation des risques d'avalanche, avec la mention de l'échelle de risque, sont désormais publiés sur l'intégralité de la saison d'hiver, de novembre à mai, et renouvelés quotidiennement. Objectif : améliorer la prévention.

Avez-vous noté cette nouveauté à Météo France concernant les BERA, les bulletins d'estimation des risques d'avalanche ? Pour la première fois cette année, l'échelle de risque, qui va de 1 (risque faible) à 5 (risque très fort), est désormais disponible dès les premières chutes de neige en altitude, à savoir depuis le début du mois de novembre.

Jusqu'à présent, les bulletins existaient à cette période, mais pour connaître l'échelle de risque -un chiffre très utile au grand public- il fallait attendre mi-décembre. Une réorganisation interne à Météo France a permis de mobiliser suffisamment de prévisionnistes formés à la nivologie dans les départements montagneux pour permettre cette modification.

Un bulletin désormais renouvelé quotidiennement

"Auparavant il y avait des bulletins diffusés par massif, avec uniquement du texte qui décrivait la situation, mais selon les massifs et les départements, ce texte n'était pas forcément renouvelé tous les jours, parfois seulement deux fois par semaine (...), désormais, la partie qui renseigne les risques d'avalanche est renouvelée quotidiennement à partir du 1er novembre et jusqu'à la fin mai", explique Cécile Coléou, responsable de la cellule montagne et nivologie à Météo France.

Un changement attendu par les pratiquants

"Cela fait plusieurs années que cette demande existait de la part des pratiquants pour avoir une information homogène durant toute la saison (...) c'est une vraie avancée pour la sécurité et la prévention du risque d'avalanche, en particulier auprès des pratiquants de la montagne hivernale, de type randonneurs à ski ou en raquette".

"En début de saison, les bulletins se font à partir d'informations réduites car tous les postes n'ont pas encore démarré leurs observations", précise Cécile Coléou. Elle rappelle également qu'il faut prendre connaissance de l'ensemble du texte du bulletin, et pas seulement regarder le chiffre de l'échelle de risque : "ce sont ces informations plus détaillées qui permettent d'adapter son comportement".

Le bulletin rédigé le 10 novembre pour le massif du Mont-Blanc - Capture d'écran du site meteofrance.fr

