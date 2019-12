Risques d'avalanches : "Restez près des pistes balisées" conseillent les pisteurs secouristes en Savoie

Un jour de Noël sous le soleil, avec du temps devant soi et de la neige toute fraîche : pas de doutes, on a envie de foncer. Mais attention, soyez extrêmement prudents, surtout si vous comptiez partir en hors-piste. Les pisteurs secouristes des Arcs en Savoie appellent par exemple à ne pas trop s'éloigner des secteurs balisés.

"En trois jours on a pris un bon mètre de neige", explique Philippe Janin, directeur des pistes des Arcs, "avec énormément de vent, donc de grosses accumulations à certains endroits. Avec la pluie par dessus, on a un manteau neigeux instable en dehors de pistes, on peut avoir des avalanches de grosses ampleur".

Neige + vent + pluie : des risques maximum

Pour ce jour de Noël par exemple, où le beau temps est annoncé, il faut savoir être prudent "et savoir renoncer". Ou il faut se faire accompagner par des professionnels si on veut quand même faire du hors-piste.

"Je comprends que les gens soient impatients et que l'on puisse aller en hors-piste et voir des choses magnifiques", dit le pisteur-secouriste, "mais il faut prendre le temps et réfléchir. Le plus beau cadeau c'est de rentrer à la maison le soir".

Le plus beau cadeau de Noël, c'est de rentrer le soir à la maison—Philippe Janin, directeur des pistes aux Arcs

Les pisteurs-secouristes peuvent aussi vous conseiller si vous voulez skier hors-piste : "Depuis le début de saison on va voir les pentes tous les jours, on sait quelles sont les différences d'un jour à l'autre donc on peut estimer les risques quand on est un professionnel de la station. Le client lambda, même le meilleur skieur bien équipé, peut se faire prendre dans une avalanche".

Etre équipé et se renseigner auprès des professionnels

Les consignes de sécurité sont toujours les mêmes en montagne : partir bien équipé (pelle, sonde, DVA -détecteur de victime d'avalanche-) et ne pas partir seul. Si on est plusieurs à skier, on ne se lance pas tous en même temps dans la pente.

Il faut se méfier également des pentes à +30% (pentes très raides), ou des endroits où l'on voit de l'herbe par endroits et de grosses accumulations de neige à côté.

La Haute-Savoie est redescendue en alerte jaune aux avalanches selon Météo France mais la Savoie reste en alerte orange au moins une partie de ce jour de Noël.