Risques d'incendies : le département du Puy-de-Dôme en rouge et noir

Les pompiers du Puy-de-Dôme sont inquiets. La chaleur et la sécheresse favorisent les risques d'incendie. L'IFM -l'Indice Feu Météo- est en forte augmentation et sur la carte établie par Météo France le département vire au noir. Chacun est invité à faire preuve de la plus grande prudence.

Puy-de-Dôme, France

Dans le département, chaque jour, ce sont 5 à 6 feux de végétation qui se déclarent. Le plus important s'est produit dimanche 21 juillet à Lapeyrouse : 25 hectares de broussailles ont brûlé. Jusqu'ici, les pompiers ont pu faire face sans problème mais dans les jours qui viennent la situation pourrait devenir critique. La Préfecture du Puy-de-Dôme en appelle à la vigilance et rappelle les consignes essentielles.

L'IFM , un outil précieux pour les pompiers

Sur son écran d'ordinateur, le Lieutenant-Colonel Rodier, chef du pôle opération prévention au SDIS 63, observe une carte en couleurs mise au point par les services de Météo France à partir de plusieurs indicateurs : des indicateurs de sécheresse (le taux d'humidité dans les plantes et dans l'air), des indicateurs de propagation (la température extérieures et le vent). L'Indice Feu Météo, destiné aux professionnels de la sécurité, est établi à partir de ces données. "Quand on cumule ces quatre indicateurs, on arrive sur des cartographies qui représentent notre territoire avec une couleur. Plus la couleur est sombre, plus le risque de départ et de propagation de feux est élevé. Ce mardi, sur le département du Puy-de-Dôme, le risque est fort, voire extrême. Vous voyez que la carte est majoritairement rouge, et même noire pour la Limagne jusqu'à Clermont-Ferrand, Issoire et une partie des Combrailles".

Cet IFM est fondamental. Il permet aux pompiers de mettre au point leur stratégie. Dans un premier temps, la mission consiste à recenser tous les centres de secours qui disposent de camions-citernes forestiers et de voir s'ils sont disponibles pour intervenir sur les zones sensibles.

L'Indice Feu Météo pour le département du Puy-de-Dôme - Météo France

Les consignes à respecter

La plupart des incendies sont dus à "l'action humaine" souligne le Lieutenant-Colonel Rodier. Une bouteille abandonnée, un mégot de cigarette jeté par la fenêtre de la voiture et c'est tout un secteur qui s'embrase, le vent favorisant la propagation des flammes.

. Ne fumez pas en forêt, dans les bois, ni à proximité, article L 131-1 du code forestier

· N’allumez pas de feu, même si vous pensez avoir pris toutes les précautions

· Ne jetez pas de mégots par la fenêtre de votre voiture

En cas d’incendie déclaré :

· Prévenez le 18 /112 et essayer de localiser le feu avec précision

· Essayer pour les débuts d’incendie, d’éteindre les premières flammes avec de la terre, du sable ou de l’eau

· Si le feu est déjà virulent,

Si vous êtes en voiture :

§ Ne vous dirigez pas vers le feu, quittez la zone

§ Gagnez un endroit dégagé, gardez les phares allumés

§ N’en sortez pas si la route est enfumée

§ Faites en sorte de ne pas bloquer les accès permettant aux les secours de circuler et de se rendre sur le sinistre

A pied :

§ recherchez un écran de protection (rocher, mur…) et placez un linge humide sur votre visage – tenez vous accroupi