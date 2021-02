Risques d'inondations à Périgueux : la voie des Stades et la voie Verte interdites à la circulation

A cause des risques d'inondations, la ville de Périgueux a décidé ce lundi matin d'interdire la circulation et le stationnement sur plusieurs rues et voies de la commune. On ne peut plus emprunter notamment la voie des Stades et la voie verte.

Les risques d'inondations ont conduit ce lundi matin la mairie de Périgueux à prendre des arrêtés pour interdire la circulation et le stationnement sur plusieurs rues et voies de la commune. C'est le cas notamment de la voie des Stades où l'arrêté précise que " la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits en tant que de besoin."

Plusieurs rues sont également fermées à la circulation:

Rue de l’Ancienne Préfecture (dans sa partie comprise entre le pont et la station de lavage de camping-cars).

Rue Nouvelle des Quais

Rue des Tanneries

Fermeture de la voie verte jusqu'au 12 février

La voie Verte, le long de l'Isle est également fermée au public à partir de ce lundi et jusqu'au 12 février prochain. Là aussi, la mairie justifie sa décision par les précipitations qui sont tombées ces derniers jours sur la commune et par les prévisions météo.

La Dordogne a été placée en vigilance orange pour les crues et les inondations. Ce lundi matin, plusieurs routes du département ont été coupées à cause des débordements des cours d'eau et parfois d'arbres qui sont tombés sur la chaussée. On fait la route ensemble sur France Bleu Périgord, n'hésitez pas à nous informer des difficultés de circulation au 05 53 53 82 82. Ce lundi matin, une voiture s'est retrouvée sur le toit sur l'A89 à hauteur d'Atur après un aquaplanning. Les trois passagers ont été transportés à l'hôpital de Périgueux pour des examens de contrôle.