Risques d'inondations en Dordogne : les parents d'une école de Terrasson doivent venir chercher leurs enfants

A 6h ce lundi matin, les habitants de Terrasson en Dordogne ont entendu les sirènes sonner. La maire a déclenché la procédure d'alerte aux riverains en cas de montée des eaux. La Vézère, comme la majorité des cours d'eau de Dordogne, a été placée en vigilance orange aux crues et inondations. Le maire Jean Bousquet explique qu'il a ouvert ce lundi " une cellule de crise " avec les pompiers et les gendarmes. Les pompiers ont d'ailleurs prévenu les riverains les plus exposés.

Dans un communiqué ce lundi matin, la mairie demande aux parents de l'école Rive Gauche de venir récupérer leurs enfants à midi. Plusieurs rues de la commune sont fermées à la circulation :

Rue Maurice Ravel

Rue des Rouffiats

Rue Gaston Sarnel

Rue Alfred de Vigny

Place Voltaire

La mairie fera un point de situation à la mi-journée. En cas de difficultés, les habitants peuvent contacter la mairie : 05 53 51 47 00

En Dordogne ce lundi, plusieurs routes sont coupées à cause des débordements des cours d'eau.