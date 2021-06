Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle sont en vigilance jaune pour un risque d'orages. Les préfectures appellent à la vigilance et alertent sur de possibles orages localement forts.

Risque d'orages : appel à la vigilance dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle

Météo France a placé les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle en vigilance jaune pour un risque d'orages.

Les préfectures des deux départements appellent toutefois à une vigilance particulière, des orages localement forts pourraient survenir.

Des orages qui pourraient arriver dans le sud de la Lorraine vers la mi-journée. La préfecture de la Meurthe-et-Moselle explique ces orages pourraient être accompagnés "d'une activité électrique marquée, de chutes de grêle, de quantités d'eau de l'ordre de 10 à 20 mm en moins d'une heure et de rafales de vent comprises entre 70 et 80 km/h, peut-être un peu plus ponctuellement"