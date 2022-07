Risques d'orages violents : Loire et Haute-Loire en vigilance orange

Loire et Haute-Loire sont placées en vigilance orange ce mercredi après-midi et jusqu'en début de soirée, en raison des risques d'orages et vents violents.

Les orages devraient surtout toucher l'Est de la Haute-Loire, ainsi que le Sud et l'Est de la Loire

Après la canicule, les orages ! Météo France prévient que cet "épisode orageux sera assez bref mais pourra donner de fortes rafales de vent (80 à 100 km/h), de fortes intensités de pluie et _localement de la grêle_." C'est ce qui vaut à la Loire et la Haute-Loire d'être placées en vigilance orange pour tout ce mercredi après-midi, jusqu'en début de soirée.

Les orages devraient particulièrement toucher l'Est de la Haute-Loire ainsi que le Sud et l'Est de la Loire. Les préfectures des deux départements recommandent la plus grande prudence.