Risques d'orages violents : Loire et Haute-Loire en vigilance orange

Après les chaleurs extrêmes, les orages ! La Loire et la Haute-Loire font partie des 22 départements placés en vigilance orange pour risques d'orages violents. La vigilance débute ce 25 août à15 heures dans la Loire et à 16 heures en Haute-Loire.

Météo France précise que cette vague d'orages pourra s'accompagner de grêle avec des grêlons pouvant atteindre les deux à trois centimètres et de fortes pluies (30 à 50 millimètres par heure). On attend aussi de fortes rafales de vents, jusqu'à 100 kilomètres / heure et Météo France n'exclut pas, localement, des phénomènes tourbillonnaires. Cette vague orageuse devrait évacuer la région dans le milieu de la nuit prochaine.