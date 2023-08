Risques de vents violents : tous les parcs et jardins municipaux fermés à Dijon ce mercredi 2 août

Le parc de la Colombière est fermé ce mercredi 2 août, tout comme les autres parcs et jardins de Dijon en raison de la météo

Si vous aviez prévu de flâner dans les parcs et jardins de la ville de Dijon ce mercredi 2 août, il vous faudra changer de programme. La mairie a décidé de fermer les parcs et jardins municipaux toute la journée à cause des risque de vents violents qui pourraient s'abattre dans le coin. La décision fait suite à l'annonce de Météo France, qui place le département de la Côte-d'Or en alerte jaune "vigilance vent violent."