Orages : le Gard est le département le plus foudroyé ce vendredi

Une première vague d'orages a frappé le Gard, ce vendredi, en milieu et début d'après-midi. Le ramassage scolaire, notamment, a été avancé à 16h, et les parents ont été appelés à venir récupérer leurs enfants plus tôt que prévu s'ils le pouvaient. A Nîmes, la mairie a précisé que les gardes d'enfants seraient quand même assurées aussi tard qu'il le fallait. Mais de nouveaux orages dans l'Hérault vont se diriger dans la soirée vers le Gard. Des orages à surveiller. Une intensification du phénomène météorologique est attendue entre 18 heures et 21 heures avec une forte activité électrique s'accompagnant de grêle et de rafales. Les cumuls attendus devraient être de l’ordre de 40 mm en peu de temps. Des cellules orageuses plus intenses pourraient intervenir avec des cumuls de l’ordre de 60 à 70mm (orage stationnaire) occasionnant alors un risque de ruissellement .

La fin de l’épisode orageux est prévue vers 2 heures du matin

Les secteurs les plus exposés ce vendredi, selon Julien Sugier, de Météo Gard (en direct à 18h, sur France Bleu Gard Lozère) : "la Vaunage, les garrigues avec 83 mm observés à St-Dionisy (dont 65 mm en moins d'une heure), on relève aussi 44 mm à Nîmes et 31 à Alès".

Toujours selon Météo Gard, 4600 éclairs ont été comptabilisés ce vendredi dans le Gard, ce qui en fait le "département le plus foudroyé de France" aujourd'hui.

Et samedi ? Un temps a priori "plus calme, même si le risque orageux est maintenu ; il devrait être plus sec dimanche."

