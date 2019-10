Une vague orageuse a traversé ce mardi dans la matinée les Alpes-Maritimes. Les cumuls de pluie enregistrés : jusqu'à 153 mm en une dizaine d'heures selon Météo France, soit l'équivalent de quatre mois de précipitations. Des coulées de boue ont été constatées, et une école de Cannes touchée.

Routes et lignes électriques coupées sous de violents orages dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Les Alpes Maritimes ont été placées en alerte orange aux pluies-inondations et orages ce mardi 15 octobre entre 8h et 13h. Les cumuls de pluies sont loin d'être anodins selon Météo France qui a enregistré jusqu’à 153 mm d'eau en une dizaine d'heures (et même 200 à 230 mm en mesures radars), l'équivalent de quatre mois de pluie sur le secteur.

Saint-Martin-Vésubie, village le plus touché

La commune a enregistré un cumul de pluie de 153 mm dans la matinée, soit l'équivalent de 153 litres au mètre carré. Parmi les autres cumuls relevés : à Mandelieu-la-Napoule, 42 mm, à Cannes, 53 mm, à Nice, 24 mm, à Carros, 70mm, à Antibes, 30mm, ou à Breil-sur-Roya, 83mm. Le littoral a été moins touché que l'arrière pays avec en moyenne 40 mm sur l'ouest de Nice.

260 foyers sans électricité

Levens, La Trinité, Duranus, Utelle et Lantosque ont connu des coupures sur des lignes électriques après des chutes d'arbres. Quelque 260 foyers ont été privés de courant une grande partie de la matinée.

Le faux plafond d'une classe de l'école Lauchabair de Cannes est tombé et la cantine a été inondée sans faire de blessés.

Une trentaine de personnes sont restées bloquées après la fermeture de la route entre Belvédère et la Gordolasque.

Des routes coupées

De nombreuses coulées de boues ont été signalées dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée. Des routes étaient coupées dans la matinée : la RN171 à Belvbédère, la RN94 à Madone-de-Fenestre et la RD42 à Fontan.

En début de matinée, un accès de l'A8 Nice nord a été fermé temporairement après un débordement. La Ville de Nice a fermé ses parcs, jardins et les sentiers du littoral.

L'alerte météo a été levée à 13h.