Routes fermées, débordements, éboulements : le point sur les intempéries dans les Pyrénées-Orientales

L'épisode pluvieux qui touche les Pyrénées-Orientales depuis dimanche (et qui s'est renforcé dans la nuit de mardi à mercredi) n'a pas fait de victimes, même si une conductrice a dû être sauvée des eaux à Rivesaltes. Si elles étaient loin d'avoir l'intensité du passage de la tempête Gloria, ces intempéries ont tout de même causé des dégâts.

Des cours d'eau sortis de leurs lits

Le niveau des cours d'eau a bien augmenté notamment entre la journée de mardi et de mercredi. Pour exemple, l'Agly est passé d'une hauteur de 1,95 mètre mardi à 8h, contre 5,46 mètres ce mercredi matin à la même heure, soit près du triple. Les fleuves du département étaient déjà classés en vigilance jaune aux crues lundi.

Des cours d'eau secondaires ont débordé par endroits, comme à Argelès-sur-Mer, où la Massane et la Riberette sont sortis de leur lit.

Pour réguler le débit des fleuves et cours d'eau, le barrage de Vinça lâchait ce mercredi matin 293 m3 d'eau par seconde.

Les conséquences sur les routes

Conséquence, la circulation sur les routes a été perturbée, en ces temps de confinement où les habitants sont invités à rester chez eux dans la mesure du possible. Tous les passages à gué du département sont fermés ou sous "haute surveillance".

Les voies sur berges à Perpignan sont interdites à la circulation, ainsi qu'une quinzaine de routes départementales. Pour exemple, la D914 est inondée entre Taxo et Argeles, et fermée dans le sens Perpignan-Argelès. La route entre Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer est également coupée.

La Préfecture des Pyrénées-Orientales a effectué un recensement des axes perturbés ce mercredi matin à 11H, dans le post Facebook ci-dessous.

Des éboulements

Les intempéries ont également entraîné des éboulements, comme à Eus, où d'imposants rochers barrent la route. Même chose sur la D114, route de la Corniche, ou encore entre Fuilla et Villefranche-de-Conflent.

Des rochers de plusieurs tonnes barrent une route à Eus. - Page Facebook Commune Eus

L'alerte jaune a été levée ce mercredi midi.