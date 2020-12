Routes glissantes : la plus grande prudence s'impose ce samedi matin dans le Berry

La plus grande prudence s'impose sur les routes du Berry ce samedi matin. Les pluies de ces dernières heures, suivie de la chute des températures, rendent les routes très glissantes par endroits. Dans l'Indre, le service des routes du département a procédé à des opérations de salage dès 5 heures 30. De nombreux secteurs ont été traités et la direction des routes appelle à la vigilance, notamment dans les secteurs boisés. Une quarantaine d'agents ont été mobilisés avec plusieurs véhicules de salage. La RN 151 entre Châteauroux et Issoudun a également fait l'objet d'une opération de salage réalisée par les services de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR-Centre Ouest).

Les moyens humains et techniques du service "viabilité hivernale" de l'Indre

- 250 agents de la Direction des Routes mobilisables « sur le terrain »

- 70 agents sont placés en astreinte chaque semaine, susceptibles d’intervenir 24h sur 24h dont 9 « patrouilleurs » chargés de la surveillance du réseau, en particulier des lieux identifiés comme sensibles et significatifs de l’état général du réseau

- 27 engins de service hivernal équipés de saleuse et lames de déneigement

- 13 tracteurs équipés de lames de déneigement

- 3000 T de sel stockés en prévision, répartis dans 21 dépôts

- 1 station de fabrication de saumure de 32 000 litres et 8 cuves à saumure réparties de manière cohérente sur le territoire.

Températures très froides ce samedi matin

Les températures sont très fraîches ce samedi matin dans le Berry, pas plus de 0 degrés, voire même négatives. Le jour de Noël lui, a été marqué par quelques chutes de neige immortalisées par les auditeurs de France Bleu Berry.