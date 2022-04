Sable du Sahara : cette entreprise de panneaux photovoltaïques de Poitiers est prête face au nouveau nuage

La crainte ressurgit de laver à nouveau sa voiture pour les Poitevins. Les poussières de sable venues du Sahara se dirigent vers la Vienne et les Deux-Sèvres pour la nuit de ce mardi à mercredi. D'après les experts météo, cet épisode devrait être moins important que le précédent, à la mi-mars, qui avait moucheté de nombreux pare-brises et fenêtres. À ce moment-là, l'entreprise Sergies avait vu ses panneaux photovoltaïques intégralement recouverts d'une fine pellicule marron. Elle exploite l'énergie produite par les 41 hectares de panneaux implantés dans le seul département de la Vienne.

Le premier épisode avait affaibli la puissance des panneaux de Sergies de 15 à 20% d'après Thierry Rochereau, le responsable exploitation de l'entreprise. "L'impact n'avait pas été négligeable donc on a missionné une entreprise pour laver les panneaux. En plus de cela, la nature a été clémente avec nous. Le vendredi qui a suivi, on a eu de fortes pluies mélangées avec de la neige. Ç'a nettoyé nos panneaux en profondeur et on a retrouvé les performances que nous avions avant." Il est prêt cette fois-ci et connaît les solutions pour affronter ce mauvais tour joué par le Sirocco.