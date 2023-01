Saint-Brévin-les-Pins : un arbre tombe dans leur salon, ils dormaient à côté

La tempête Gérard a balayé la Loire-Atlantique dans la nuit de dimanche à lundi en causant des dégâts mineurs pour l'essentiel. L'image la plus spectaculaire est à Saint-Brévin-les-Pins où un arbre est tombé sur une maison située sur l'avenue Jean Moulin.

Il était quatre heures du matin quand, sous l'effet d'une rafale de vent, un grand pin a éventré la toiture de la villa avant de tomber dans le salon et de provoquer de gros dégâts.

L'arbre est tombé sur la toiture de la maison et s'est retrouvé dans le salon © Radio France - Hélène Roussel

Les propriétaires, un couple de septuagénaires, dormaient dans la chambre voisine du salon, ils n'ont pas été blessés mais ils sont choqués selon une adjointe au maire présente sur les lieux au cours de la nuit. Le couple a été relogé dans un mobil-home dans un camping de la commune en attendant une solution plus pérenne. "Car il y a de gros travaux, on n'a plus de plafond, plus de vaisselle non plus, y'en a pour des semaines à réparer" raconte le propriétaire rescapé venu constater les dégâts ce lundi matin. Il évoque le bruit assourdissant en pleine nuit. "On croit que ça n'arrive qu'aux autres". L'adjointe au maire relativise : "ils ont frôlé la catastrophe, mais s'en sortent sans une égratignure".