Saint-Étienne : des températures trop douces pour la saison, une mauvaise nouvelle pour les jardins

Les températures de ces derniers jours dépassent largement les normales de saison. Dans le jardin partagé de Bel Air, les jardiniers s'inquiètent de cette douceur et redoutent l'arrivée du gel.

Saint-Étienne, France

Il fait chaud dans la Loire ! Les températures de ces derniers jours frôlent des records. Dimanche 2 février, il a fait 18,9 degrés à Saint-Étienne. Ce qui n'est pas loin du dernier record de douceur pour cette date : il a fait 19,4 degrés le 2 février 1948. La première semaine de février 2004 avait aussi été particulièrement chaude avec 22,2 degrés le 6 février.

Une météo qui inquiète les jardiniers

Même si un temps pareil est apprécié par certains jardiniers pour pouvoir s'occuper de leur parcelle, c'est aussi une source d'inquiétude. Pierre Blanchon, le responsable des jardins Volpette de Bel Air ne peut que constater l'apparition bien trop prématurée des bourgeons sur les plantes : "Le problème c'est qu'il a fait trop doux tout l'hiver, les plantes ne se sont pas reposées.", explique-t-il.

Les plants de fèves sont déjà sur le point de fleurir © Radio France - MC

En se baladant entre les parcelles, Pierre se penche sur les plants de fèves : "Regardez, les bourgeons sont sur le point de fleurir, c'est beaucoup trop tôt." Plus loin, ce sont les salades de Jeannot qui le préoccupent "Avec la chaleur, les feuilles ont pourri à l'extérieur, normalement la variété pain de sucre ça préfère le froid."

Ce que redoutent particulièrement les jardinier c'est un retour brutal du froid. Le bourgeons ne résisteraient pas au gel et n'auraient aucune chance de donner des fruits.

Ces prochains jours Météo France prévoit un retour à des températures de saison. Entre le lundi 3 et le mardi 4 on devrait perdre environ 10 degrés. Ensuite cela va remonter légèrement et se stabiliser autour de 12 ou 13 degrés jusqu'à la mi février.