EN IMAGES - Saint-Marcel-d'Ardèche durement touché par les orages

Des routes et des chemins dévastés par l'intensité des orages : Jérôme Laurent, le maire de Saint-Marcel-d'Ardèche parle de dégâts "gigantesques" pour sa commune. En cause : les pluies diluviennes qui se sont abattues mercredi soir sur ce secteur du Sud Ardèche. Selon les relevés de Météo France, il est tombé jusqu'à 125 millimètres d'eau sur le village, dont 100 mm en une heure. C'est surtout le coeur du village qui a subi le plus de dégâts avec des chaussées arrachées mais il y a aussi eu des glissements de terrain sur les routes de campagne. "Vu que c'était la nuit, les gens étaient chez eux. Heureusement. Il n'y a pas de victime !" commente le maire.

La priorité ce jeudi matin est de dégager les principaux axes et d'aider les commerçants du village. Le boulanger et le boucher ont perdu tout leur matériel. Il faut "faire en sorte que la vie du village reprenne le plus rapidement possible".

La boulangerie est dévastée - Jérôme Laurent

Le maire de Saint-Marcel-d'Ardèche fait un point des dégâts Copier

Au total, sous ces gros orages de la soirée de mercredi, les pompiers ont réalisé une centaine d'interventions dans le Sud Ardèche et Sud Drôme. L'eau est montée très vite aussi à Montélimar et Pierrelatte mais sans faire de dégâts aussi impressionnants.