Sancerre : coup de chaud sur le trail samedi

C'est la hantise des organisateurs : que des coureurs soient victimes d'un coup de chaud. Pour éviter cela, la course la plus difficile, la magnum, 35 kilomètres avec un dénivelé en côte de 1000 mètres, s'élancera dès 8H30 le matin. La fillette et ses 15 km est avancée à 10H00 et la démarrante à 10H10. La remise des dossards se fera dès 6H00 du matin le samedi, également le vendredi après-midi. C'est donc toute l'organisation qu'il faut revoir pour ne pas trop bousculer les coureurs qui ne pourront pas forcément tous arriver la veille. Les organisateurs espèrent qu'il n'y aura pas trop d'annulation parmi les 3.000 inscrits. Ils doivent également prévoir beaucoup plus d'eau pour les coureurs et réfléchissent même à installer des brumisateurs aux endroits les plus stratégiques ou des tuyaux pour asperger les coureurs. Ils appellent également les participants à mesurer leur effort pour ne pas compromettre leur santé. Un voeu pieux puisqu'on sait que ce trail, parmi les plus difficiles et les plus beaux en France, attire des coureurs venus également ici pour la performance. Les participants auront tout l'après-midi pour se reposer puisque la remise des prix aura lieu seulement à 17H30, en espérant que le pic de chaleur sera passé.

