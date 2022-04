Saran : le beau temps fait des heureux

Le Loiret, comme la plupart des régions de France, a pu profiter d'un grand soleil et de températures estivales, dimanche. Pour le plus grand bonheur des badauds croisés au château de l'étang, à Saran.

Le ciel bleu et la quiétude de l'étang du château de Saran, le lieu idéal pour pêcher et profiter du beau temps.

Cannes à pêche dans les mains, Cédric et Romain savourent cette quiétude dominicale, à peine perturbée par le chant des oiseaux et les cloches de l'église. Une partie de pêche pour le plaisir, tous les poissons pêchés seront relâchés. Car l'essentiel est ailleurs.

"C'est très sympa, le printemps arrive même s'il fait encore un peu froid, mais il y a du soleil, donc on en profite", se réjouit Cédric au micro de France Bleu Orléans, alors qu'il parvient à pêcher un rotengle, "un belle prise". Romain, habitué des lieux, abonde: "Je viens, même quand il pleut, quand il fait moche (rires), mais c'est vrai que là, le soleil, c'est sympa, on va pique-niquer, on sera vraiment bien."

balade en famille, barbecue improvisé

Sur le chemin entourant l'étang, Alexandra et ses deux fils profitent aussi des rayons de soleil avec des températures aux alentours de 20 degrés. "Cela fait vraiment plaisir, le moral est au beau fixe. C'est parfait pour préparer l'arrivée de Pâques, on fait un petit tour avec les enfants. Se défouler, prendre un petit côté verdoyant, cela fait du bien", s'enthousiasme la jeune femme.

Un peu plus loin, une odeur de grillade vient se mêler à celle de l'étang. Une famille s'est installée avec son propre barbecue. "Au menu, des cotes de porc, du poulet, des saucisses, de la salade, on est bien!" s'exclame le grand-père de Sarah, qui savoure ce moment en famille. "On habite juste à côté, et on apprécie de faire ce genre de choses avec la famille. Nous sommes originaires du Pacifique, c'est une habitude ces repas, en plus là il fait beau, c'est presque l'été."

Sarah et ses proches ont bien raison de profiter du ciel bleu, qui risque hélas de s'assombrir dans les prochains jours.