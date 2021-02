Sarthe : jusqu'à 8cm de neige dans le nord du département

Si vous vivez dans le nord de la Sarthe, vous croiserez peut-être quelques bonhommes de neige cette semaine. Il va tomber jusqu'à huit centimètres de neige dans cette partie du département entre mardi et mercredi soir selon Météo France. Le sud devrait aussi voir des flocons avec une petite couche d'un centimètre de neige.

Des températures "largement en-dessous des normales"

Ce manteau blanc va tenir un petit peu car "on va descendre largement en-dessous des normales de saison" explique Didier Labat, exploitant météorologiste au centre de Bourges, en charge de la surveillance des Pays de la Loire en ce début de semaine. "Mercredi on obtient -4 à -6 degrés pour les températures les plus basses, pour des maximales qui ne dépassent plus 1 à 2 degrés." Même programme quasiment pour jeudi avec des miniales comprises entre -5 et -7 et pas plus de 3 degrés dans la journée.

"Pour les minimales, on est en moyenne six degrés en-dessous" des normales de saison explique le météorologiste, "pareil pour les maximales voire un peu plus. Je ne compare pas avec les hivers précédents, très doux, mais un tel événement hivernal n'est pas exceptionnel en soi."

Le département scrute l'état des routes

Le conseil départemental se tient donc prêt à déclencher son plan de viabilité hivernale. Depuis mi-novembre, 10 patrouilleurs et 35 équipes opérationnelles - soit 240 agents en tout - assurent des astreintes à tour de rôle pour réagir en cas de difficulté sur les routes. 40 saleuses et 1.200 tonnes de sel sont à disposition de ces équipes.

Sur les 4.275 kilomètres de routes sarthois, 1.100 sont traités en priorité. Il s'agit des axes les plus fréquentés, notamment les accès aux autoroutes et toutes les anciennes routes nationales comme la liason de la Flèche vers la Ferté-Bernard sur la départementale 323.